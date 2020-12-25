Москва, , 08:26 — REGNUM Центральный банк РФ c 25 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Расчётная небанковская кредитная организация «Платёжный стандарт» (г. Новосибирск), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что кредитная организация, неоднократно нарушая законодательство, проводила сомнительные транзитные операции, связанные с обналичиванием денег.

По величине активов кредитная организация занимала 395 место в банковской системе РФ. Отмечается, что «Платежный Сстандарт» не является участником системы страхования вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 4 декабря отозвал лицензию у Евроазиатского инвестиционного банка (г. Москва) и у «Дом-банка» (Московская область).

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