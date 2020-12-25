Ульяновск, 25 декабря 2020, 08:17 — REGNUM В Ульяновске в индустриальном парке «Заволжье» на производственной линии завода «Бриджстоун» внедрён этап маркировки шин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
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В запуске обновлённой производственной линии приняла участие первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева. Она отметила, что компания оперативно выполнила вступившие в ноябре 2020 года новые требования закона РФ, согласно которым автомобильные шины должны маркироваться во избежание появления поддельной продукции.
Отмечается, что внедрение изменений потребовало серьёзных инвестиций.
Напомним, завод «Бриджстоун» является одним из крупнейших производственных предприятий в Ульяновской области. Объём инвестиций японской компанией средств в экономику региона превысил 16 млрд рублей.
По словам директора региональной корпорации развития Сергея Васина, на предприятии трудятся 750 жителей области:
По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в рамках визита на завод генеральному директору ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» Джеффри Гловеру вручена региональная награда в номинации «Ответственный работодатель» за сохранение персонала, развитие сотрудников и создание высокотехнологичных рабочих мест.
Отметим, что в Ульяновской области запланированы рекордные инвестиции в экономику Димитровграда. В результате совместной работы и с правительством страны и представителями Росатома председателем правительства России Михаилом Мишустиным подписано постановление о бюджетных инвестициях в строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора в Димитровграде. На эти цели планируется направить 64,9 млрд рублей.