Ульяновск, , 08:17 — REGNUM В Ульяновске в индустриальном парке «Заволжье» на производственной линии завода «Бриджстоун» внедрён этап маркировки шин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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В запуске обновлённой производственной линии приняла участие первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева. Она отметила, что компания оперативно выполнила вступившие в ноябре 2020 года новые требования закона РФ, согласно которым автомобильные шины должны маркироваться во избежание появления поддельной продукции.

«На предприятии перестроен производственный процесс, на производственной линии внедрен этап маркировки», — сказала Марина Алексеева.

Отмечается, что внедрение изменений потребовало серьёзных инвестиций.

Напомним, завод «Бриджстоун» является одним из крупнейших производственных предприятий в Ульяновской области. Объём инвестиций японской компанией средств в экономику региона превысил 16 млрд рублей.

По словам директора региональной корпорации развития Сергея Васина, на предприятии трудятся 750 жителей области:

«Несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию в стране, снижение автомобильного рынка, предприятие не сократило ни одного сотрудника, полностью сохранив персонал, и даже продолжается набор новых специалистов».

По поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в рамках визита на завод генеральному директору ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ» Джеффри Гловеру вручена региональная награда в номинации «Ответственный работодатель» за сохранение персонала, развитие сотрудников и создание высокотехнологичных рабочих мест.

Отметим, что в Ульяновской области запланированы рекордные инвестиции в экономику Димитровграда. В результате совместной работы и с правительством страны и представителями Росатома председателем правительства России Михаилом Мишустиным подписано постановление о бюджетных инвестициях в строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора в Димитровграде. На эти цели планируется направить 64,9 млрд рублей.