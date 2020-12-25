Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам ноября 2020 года реализация люксовых автомобилей на вторичном рынке в России составила 186 единиц — на 9% больше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

В ноябре половина подержанных люксовых автомобилей была приобретена в Москве. Всего в российской столице за месяц было перепродано 93 авто сегмента Luxury.

На втором месте по количеству перепродаж находится Московская область. Здесь автолюбители на вторичном рынке купили 21 люксовый автомобиль. Тройку лидеров этого регионального рейтинга замыкает Санкт-Петербург, где на учёт поставлено 18 таких автомобилей. Далее идут: Краснодарский край (7 ед.), Ленинградская область и Чечня (по 4 ед.).

С января по ноябрь 2020 года в России было продано 1916 люксовых авто — на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, продажи новых люксовых автомобилей в ноябре 2020 года на российском авторынке сократились на 28%, до 74 экземпляров.

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