Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 24 декабря завершились повышением на 0,31%, до $51,28. Цена находилась в коррекционной фазе после роста до $51,74 за баррель на фоне падение запасов в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На европейской сессии цена снижалась до уровня $50,59. На американской сессии цена вернулась к уровню $51,28. Нефтяной рынок получил поддержку от новостей о том, что Великобритания и Европейский союз в четверг заключили торговую сделку, уйдя от жесткого Брекзита.

Сегодня, 25 декабря, мировые площадки закрыты по случаю католического Рождества. Торги по нефти возобновятся 28 декабря. Покупатели контролируют рынок и настроены двигаться к уровню $55 за баррель.

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