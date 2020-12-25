Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 24 декабря открылись падением по доллару и евро. В начале дневной сессии покупатели предприняли попытку вернуться к сопротивлению 76 руб. на фоне снижения нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На уровне 75,46 руб. они встретили отпор со стороны продавцов. Попытка провалилась. Рубль усилил темпы роста к иностранным валютам в условиях «тонкого» рынка перед рождественскими праздниками в западных странах.

Позитив в рисковые активы привнесло сообщение о том, что Великобритания и Евросоюз завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit.

Вечером премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания и Евросоюз заключили соглашение об отношениях и свободной торговле после Brexit.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен тоже подтвердила заключение сделки, отметив, что это позволит избежать прерывания ключевых связей между ЕС и Британией.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,58%, до 73,89 руб., евро/рубль — на 1,52%, до 90,09 руб., фунт/рубль — на 1,24%, до 100,09 руб.

Дополнительную поддержку рубль получил от налогового периода и ЦБ Турции. На 25 декабря приходится пик налоговых платежей (НДС, НДПИ и акцизы).

Центробанк Турции 24 декабря принял решение повысить ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов — до 17% с 15% годовых. Ключевая ставка находится на самом высоком уровне с августа 2019 года.

Сегодня, 25 декабря, мировые площадки закрыты по случаю католического Рождества. В связи с этим по паре доллар/рубль ожидается умеренное снижение до 73,45 и возвращение к уровню 73,85 руб.

Из-за закрытия торгов по нефти и валютного рынка Форекс цена может простоять целый день на уровне 73,85 руб.

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