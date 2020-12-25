Красноярск, , 06:30 — REGNUM Арбитраж Красноярского края 28 декабря 2020 года начнёт рассматривать иск министерства лесного хозяйства Красноярского края к золотодобывающей компании, которая была обанкрочена несколько месяцев назад. С ООО «Красноярск Золото» требуют взыскания неустойки, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил в суд ещё в конце ноября 2020 года. Министерство требует выплаты 1,35 млн рублей неустойки, но детали спора пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в декабре 2016 года, а уже в феврале 2020 года она была признана банкротом, и с того момента находится на этапе конкурсного производства. Уставный капитал актива, который специализируется на добыче руд и песком золота, серебра и металлов платиновой группы, составляет 3,71 млн рублей. Владельцы — Елена Стеблюк (51%, ранее владела золотодобывающим ООО «Поталь», которое ликвидировано в июне 2020 года) и Евгений Никитенко — 49%.

По данным реестра Роснедр, у общества есть действующая до 2023 года лицензия на разведку и добычу россыпного золота в районе рек Большая и Гнилая Жайма (Партизанский и Манский районы Красноярского края).