Москва, , 05:59 — REGNUM Банк России 25 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО Расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) «Платёжный стандарт» за нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В заявлении отмечается, что деятельность РНКО «Платёжный Стандарт» «характеризовалась высокой вовлечённостью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств».

РНКО «Платёжный Стандарт» не являлась участником системы страхования вкладов и по величине активов занимала 395 место в банковской системе РФ. В неё назначена временная администрация Банка России.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа в России вступил в силу закон, запрещающий пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма.

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