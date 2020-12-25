Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Предприниматель Илон Маск назвал «хорошей идеей» предложение блогера Дэйва Ли о создании объединяющего все компании Маска холдинга. Об этом он написал в социальной сети Twitter, комментируя размещённое там предложение блогера.

Илон Маск OnInnovation

Ли предложил Маску «создать холдинговую компанию под названием X» с миссией «обеспечить выживание и прогресс человечества». Холдинг должен стать материнской компанией для Tesla, SpaceX, Neuralink и Boring Company.

Название «X» для холдинга Ли предложил выбрать, поскольку Маск уже владеет доменным именем x.com, и это — «достойное имя».

Напомним, что некоторое время назад Маск уступил второе место рейтинга Forbes главе французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно, состояние которого оценивается в $144,9 млрд. Но в настоящее время американский миллиардер вернулся на второе место в списке самых богатых людей мира с состоянием $147 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, инженер и предприниматель Илон Маск предлагал главе корпорации Apple Тиму Куку приобрести компанию Tesla, однако последний не проявил интереса к данному предложению.

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