Сиань, Китай, , 04:04 — REGNUM Первый грузовой поезд из Турции в Китай прибыл в столицу провинции Шэньси город Сиань на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд покинул Стамбул 4 декабря и прошел 8693 км с 42 контейнерами, гружеными продуктами на борту. Общая стоимость груза составила 10,4 млн юаней (около $1,59 млн), сообщили в Сианьском международном торгово-логистическом парке.

«Это радостное событие знаменует собой возрождение исторических связей между Турцией и Китаем. Дальнейшее использование железнодорожного сообщения между Турцией и Китаем ускорит экономическую активность по всей Евразии», — сказал посол Турции в Китае Абдулкадир Эмин Онен, выступая на церемонии по случаю этого события.

Он добавил, что железнодорожное сообщение между Китаем и Европой стало еще более жизненно важным во время пандемии, поскольку грузовые поезда играют решающую роль в стабилизации международной логистической цепочки поставок.