Саратов, , 03:50 — REGNUM «Энгельсский локомотивный завод» из Саратовской области, обанкроченный в декабре 2020 года, через суд взыскал с бывшей управляющей компании почти 7 млрд рублей. Решение арбитража Саратовской области пока не обнародовано целиком и не вступило в законную силу. Ответчик — ООО «Первая локомотивная компания» сможет обжаловать вердикт, передаёт ИА REGNUM.

23 декабря 2020 года в карточке дела появилась запись — «иск удовлетворить полностью». В споре, начатом в середине июня 2020 года, речь шла о взыскании «задолженности по договорам займа №003−02/13 от 27.02.2013 года и №091/09−16 от 02.09.2016 года в размере 4 432 748 382 рублей 80 копеек, процентов в размере 2 517 488 327 рублей 82 копеек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2020 года, после процедуры наблюдения, завод признали банкротом. Управляющий заявил, что за счёт текущей деятельности невозможно восстановить его платежеспособность. Конкурсное производство продлится полгода — до 8 июня 2021 года. Арбитражный управляющий — Александр Панин.

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