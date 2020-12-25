Саратов, 25 декабря 2020, 03:50 — REGNUM «Энгельсский локомотивный завод» из Саратовской области, обанкроченный в декабре 2020 года, через суд взыскал с бывшей управляющей компании почти 7 млрд рублей. Решение арбитража Саратовской области пока не обнародовано целиком и не вступило в законную силу. Ответчик — ООО «Первая локомотивная компания» сможет обжаловать вердикт, передаёт ИА REGNUM.
23 декабря 2020 года в карточке дела появилась запись — «иск удовлетворить полностью». В споре, начатом в середине июня 2020 года, речь шла о взыскании «задолженности по договорам займа №003−02/13
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2020 года, после процедуры наблюдения, завод признали банкротом. Управляющий заявил, что за счёт текущей деятельности невозможно восстановить его платежеспособность. Конкурсное производство продлится полгода — до 8 июня 2021 года. Арбитражный управляющий — Александр Панин.
Энгельсский завод построила канадская фирма Bombardier Transportation Gmbh. Оценивался проект в 6,7 млрд рублей. В финансировании участвовал также и Внешэкономбанк. «Первая локомотивная компания» управляла активом первые годы. Сдали проммощности пять лет назад — в 2015 году.
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