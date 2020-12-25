Иркутск, , 03:04 — REGNUM Кредитор крупного фармацевтического завода из Сибири не оставляет попыток инициировать банкротное дело. В арбитраж Иркутской области повторно поступил иск к АО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод». Он пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Аст» подано 24 декабря 2020 года. Сумма заявленной задолженности — 3 921 085,01 рубля. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации «Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих».

Напомним, ранее строительное ООО «Аст» уже подавало схожие претензии, но сумма долга была 7,8 млн рублей. До этого компания взыскала по другому делу с завода задолженность по договору отделки помещений и неустойку. 2 декабря 2020 года суд прекратил производство по первому банкротному иску, отказав во введении наблюдения за АО.

В начале декабря 2020 года и завод подал иск к «Асту», требуя 468 тыс. рублей убытков, «в том числе расходы на устранение дефектов» и «расходы на изготовление строительно-технического заключения специалиста (определения суммы ущерба)». Дело пока судом не рассмотрено.