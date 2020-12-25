Тегеран, , 08:38 — REGNUM За первые девять месяцев текущего иранского года торговый объём между Ираном и различными странами мира составил 110 миллионов тонн товаров на сумму 52 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 24 декабря.

По словам главы таможенной службы Исламской Республики Иран (IRICA) Мехди Мирашрафи, за первые девять месяцев текущего иранского года (заканчивающегося 20 декабря) между Ираном и различными странами был произведен торговый обмен в объеме 110 миллионов тонн товаров на сумму 52 миллиарда долларов.

«Из этой суммы экспорт составил 85,2 млн тонн на сумму 25,1 млрд долларов», — сообщил чиновник. По его словам, в сравнении ненефтяного экспорта с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение на 17 процентов в весовом выражении.

«Учитывая условия, вызванные вспышкой пандемией COVID-19 и жестокими санкциями США, объем экспорта демонстрирует усилия иранских производителей и экспортеров, при этом ожидается, что в ближайшие месяцы показатели экспорта вырастут», — сказал Мирашрафи.

Он отметил, что экспортные направления Ирана в указанный промежуток времени включали Китай ($6,4 млрд), Ирак ($5,9 млрд), ОАЭ ($3,3 млрд), Турцию ($1,8 млрд) и Афганистан ($1,7 млрд).