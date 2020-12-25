Тегеран, , 10:12 — REGNUM 24 декабря министр нефти Ирана заявил, что 11 миллиардов долларов доходов были получены в ходе первого бума нефтехимической промышленности семь лет назад, при этом доходы, как ожидается, достигнут 25 миллиардов долларов в конце следующего иранского календарного года (20 марта 2021−20 марта 2022). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на онлайн-церемонии открытия нефтехимических проектов в присутствии президента Хасана Рухани, Биджан Зангане отметил, что министерство нефти добросовестно пыталось продолжать реализацию проектов развития нефтехимии в условиях незаконного эмбарго США в отношении Ирана.

«Проводя политику экономики сопротивления, Ирану удалось добиться большого прогресса в нефтехимической промышленности», — подчеркнул министр.

По словам Зангане, в 1997 году Иран заработал на нефтехимической промышленности 2 миллиарда долларов, а в 2013 году этот доход достиг 11 миллиардов долларов. «Выручка нефтехимических проектов увеличится до 25 миллиардов долларов к 20 марта 2022 года», — сообщил он, отметив, что правительство намерено достичь 37 миллиардов долларов дохода от этой отрасли к 2025 году.

«С завершением 19 нефтехимических проектов, намеченных на конец текущего иранского года (20 марта 2021 года), ожидается, что заводы произведут 25 миллионов тонн нефтехимической продукции», — заявил министр.