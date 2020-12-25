Тегеран, , 09:19 — REGNUM 24 декабря президент Ирана Хасан Рухани торжественно открыл три национальных нефтехимических проекта в западных провинциях страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани открыл проекты в режиме видеоконференции в провинциях Илам, Хамедан и Западный Азербайджан. Это 38-е по счету торжественное открытие крупных национальных проектов во время его правления.

С новыми национальными проектами к нефтехимической продукции Ирана будет прибавятся мощности в объеме 900 тысяч тонн в год.

Вторая фаза нефтехимической компании Ilam была запущена с использованием отечественных знаний. Первая фаза данного проекта была открыта президентом Рухани в 2013 году.

Нефтехимическая компания Hegmataneh в Хамедане (западный Иран) намерена производить медицинский ПВХ и медицинские гранулы. В проект было вложено 29 миллионов долларов, что прибавит 45 тысяч тонн к производственным мощностям Ирана.