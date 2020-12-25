Тегеран, , 09:11 — REGNUM 24 декабря глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что заседание совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана состоится в начале января. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ваези отметил, что ранее Иран посетил вице-премьер Азербайджана Шахин Мостафаев, подчеркнув, что среди важнейших договоренностей, достигнутых в ходе поездки, являлось строительство новой электростанции в Нахичеванской Автономной Республике и моста в Астарачае, а также участие иранских компаний в восстановлении освобожденных районов.

Он сообщил, что после конфликта между Азербайджаном и Арменией условия изменились, в связи с чем требуются новые переговоры по ряду вопросов. Ваези подчеркнул, что согласно достигнутым договорённостям, Иран и Азербайджан должны сотрудничать в производстве тракторов, автобусов и медикаментов.

Ссылаясь на преференциальные торговые соглашения, достигнутые в ходе визита, Ваези заявил, что было принято решение о проведении заседания совместной экономической комиссии Ирана и Азербайджана в Тегеране через три недели.