Тегеран, , 09:04 — REGNUM 24 декабря правительство Исламской Республики Иран (ИРИ) открыло три нефтехимических проекта в то время, как страна страдает от незаконных санкций США и пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) с начала иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Этот иранский календарный год можно назвать годом малых и больших открытий в нефтехимической промышленности. Правительство планирует ввести в эксплуатацию около 17 нефтехимических проектов. Из них уже запущены шесть проектов, которые увеличили нефтехимические мощности Ирана на 10 миллионов тонн.

Три нефтехимических проекта будут торжественно открыты в присутствии президента Ирана Хасана Рухани в формате видеоконференции ввиду распространения коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений. Ожидается, что нефтехимические проекты прибавят 900 000 тонн к производственным мощностям нефтехимической отрасли.