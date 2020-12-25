Москва, , 09:11 — REGNUM Заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что жёсткое регулирование цен на продукты неприемлемо, это может привести к дефициту, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 24 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».

"Мировые цены растут, конечно, но продавать продукты питания, производящиеся в стране, по мировым ценам — это саботаж, т. к. зарплаты не растут по отношению к стоимости валют и мировым зарплатам, а падают», — считает Лилия М.

Многие комментаторы не согласились с мнением спикера. Граждане уверены, что цена на продукты растёт катастрофически быстро, и для того, чтобы люди не оказались на грани голодной нищеты, государство обязано вмешиваться в рынок.

«Госпожа Матвиенко, видно, давно не была в продуктовом магазине и не в курсе, что неделю назад шампиньоны стоили 150 р упаковка, а сейчас — 250 р. И что было бы неплохо и так зажравшийся за этот год продуктовый ретеил приструнить в части предпраздничного роста цен. А то они уже несколько годовых планов сделали за 2020-й», — написал пользователь под псевдонимом НеоПуфик.

Некоторые пользователи выразили своё возмущениев связи с реакцией на ситуацию со стороны Матвиенко. Люди утверждают, что наблюдают, как население Российской Федерации впадает в состояние бедности.

«А приемлемо, когда большинство работающего населения еле держится и живёт на грани? Всё дорожает. Все в кредитах погрязли. Все гайки уже закручены. Это приемлемо, когда в офисах Москвы 100 000 средняя зарплата, а человек, который своими руками работает и в холод, и в жару, 22−25 тысяч получает? Это приемлемо?» — задаётся вопросом Александр В.

Ряд граждан предложил выход из сложившейся ситуации. Люди предположили, что положение на рынке может исправить появление государственных продуктовых магазинов.

«Сделайте государственные социальные магазины с минимальной наценкой на продукты и основными необходимыми продуктами для населения. Крупы, масла, сахар, мясо, рыба, молоко. Дальше рынок отрегулирует цены в частных магазинах, где мы можем приобрести деликатесы», — поделился Александр Д.

Напомним, 24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что жёсткое регулирование цен на продукты неприемлемо, это может привести к дефициту. По её мнению, правительство должно сдерживать рост цен мерами экономического регулирования, повышением экспортных пошлин.