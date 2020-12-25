Париж, , 02:46 — REGNUM Французское правительство объявило о плане поддержки рыболовной отрасли страны в связи с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом со ссылкой на министра по делам моря Анника Жирардена 24 декабря сообщает Agence France-Presse.

По словам министра, рыбаки и оптовые продавцы морепродуктов, в соответствии с их зависимостью от вылова рыбы в водах Великобритании, «смогут получить финансовую помощь в размере до €30 тысяч». А полный план поддержки рыбаков, предусматривающий компенсацию части убытков таких компаний на протяжении ограниченного периода времени, правительство представит «очень скоро».

Напомним, что «прорыв» на переговорах по торговле Великобритании и ЕС после Brexit произошёл 23 декабря, когда стороны смогли согласовать все основные спорные вопросы — прежде всего, вопросы рыболовства и правил конкуренции на едином рынке.

Переговоры с британскими коллегами о квотах на вылов рыбы в пределах 6−12 морских миль от британского побережья французские власти начнут с 1 января.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон положительно оценил соглашение о торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из организации.

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