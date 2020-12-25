Подгорица, , 02:47 — REGNUM Новое черногорское правительство решило закрыть национальную авиакомпанию Montenegro airlines, которая много лет терпит большие убытки и в то же время объявляла, что планирует создать новую компанию. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Министр по капиталовложениям Черногории Младен Бояник заявил, что закрытие компании государству будет стоить около 50 миллионов евро. Он добавил, что работники этой компании не получили зарплату за последние два месяца, и им не выплачивались премии с 2016 года.

Большинство самолетов были арендованы, и компания практически не имеет активов, заявил министр финансов Черногории Милойко Спайич. Он добавил, что была образована рабочая группа, которая будет заниматься созданием новой авиакомпании.