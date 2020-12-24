Любляна, , 23:49 — REGNUM С объявлением тендера на выделение частот начался процесс внедрения новой мобильной технологии 5G в Словении.

Агентство коммуникационных сетей и услуг (Akos) заявляет, что выбор может занять несколько месяцев, а аукцион завершится весной 2021 года.

Если бы Akos продал все частоты только по начальным ценам, отмечает люблянская газета Delo, то 69 миллионов евро поступят в госказну.

Помимо операторов (Telekom Slovenije, A1, Telemach, T2) в них заинтересованы и другие компании.

Компания Akos опубликовала в «Официальном вестнике» тендер с публичным аукционом на выделение нескольких полос частот для предоставления услуг связи общего пользования конечным пользователям. Это официально ознаменовало начало процесса выделения шести частот, которые также включают полосы 700, 3600 МГц и 26 ГГц, которые предназначены для внедрения новой мобильной технологии 5G.