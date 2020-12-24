Подгорица, , 23:31 — REGNUM Министр капитальных вложений Черногории Младен Боянич сообщил 24 декабря о решении правительства страны закрыть национальную авиакомпанию Montenegro Airlines. По его власти не смогли найти решения для сохранения авиакомпании, которая несет убытки уже много лет.

На пресс-конференции министр сообщил, что правительство планирует учредить новую авиакомпанию, и он надеется, что она заработает к следующему сезону.

Ликвидация компании нанесет бюджету страны ущерб в размере 50 млн евро, отмечает издание Vijesti.