Лондон, , 23:29 — REGNUM Мировые цены на нефть перешли к росту 24 декабря, практически сразу после объявления о торговой сделке между Лондоном и Брюсселем.

К настоящему моменту мартовские фьючерсы Brent подорожали на 13 центов (0,25%), до $51,37 за баррель. Февральские фьючерсы WTI поднялись в цене на 18 центов (0,37%), до $48,30 за баррель.

Давно ожидаемая торговая сделка между Британией и ЕС позволит избежать катастрофического разрыва торговых и транспортных цепочек после Brexit, что позитивно скажется на общей ситуации в мировой экономике.

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