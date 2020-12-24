Кейптаун, , 22:14 — REGNUM Международная финансовая корпорация (IFC) объявляет о подписании кредитного соглашения с Nedbank для увеличения финансирования возобновляемых источников энергии в Южной Африке. Соглашение предусматривает финансирование проектов в области возобновляемой энергетики в размере 200 миллионов долларов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Об этом 24 декабря 2020 года сообщает информационный портал Аfrik21.

«В то время как в ближайшем будущем потребуется выход из экономических трудностей, вызванных пандемией CОVID-19, важно, чтобы мы воспользовались этой возможностью, чтобы переосмыслить структуру нашей экономики, чтобы построить более справедливое, устойчивое и низкоуглеродное будущее», — сказал Адаму Лабара, региональный директор IFC в Южной Африке.

Кредитное соглашение является частью мероприятий IFC по развитию рынка климатического финансирования в Южной Африке и поддержки плана правительства Южной Африки по переходу к низкоуглеродной экономике. Южная Африка поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 42 процента к 2025 году и диверсифицировать производство электроэнергии для того, чтобы к 2050 году уменьшить свою зависимость от угля.

В Nedbank управление новым видом зеленого финансирования в Южной Африке не рассматривается как случайность.

«Эта сделка демонстрирует приверженность Nedbank участию в альтернативных механизмах финансирования борьбы с изменением климата, которые будут способствовать дальнейшему развитию рынков и поддержке проектов, соответствующих целям устойчивого развития ООН «, — сказала Арвана Сингх, руководитель отдела устойчивых финансовых решений в Nedbank.

Будучи первым углеродно-нейтральным банком на африканском континенте, в 2019 году Nedbank стал первым коммерческим банком в Южной Африке, разместившим зеленые облигации на фондовой бирже Йоханнесбурга.