Кишинёв, 24 декабря 2020, 21:24 — REGNUM Продление контракта на поставку в Молдавию природного газа из России состоится со дня на день, написал 24 декабря и.о. молдавского премьер-министра Ион Кику в Facebook.
Напомним, контракт «Молдовагаза» на поставку газа «Газпромом» действует до конца года. Задолженность «Молдовагаза» перед российской компанией составляет семь с половиной миллиардов долларов.
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