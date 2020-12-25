Москва, , 09:20 — REGNUM Победители конкурса проектов в области киберспорта Game Innovators получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Мероприятие было организовано Московским инновационным кластером для компаний, специализирующихся на разработке видеоигр. За счет конкурса авторы лучших из представленных стартапов смогли привлечь инвестиции и расширить бизнес.

«Конкурс оказался востребованным и среди новичков, и среди опытных игроков. На участие в нем было подано 185 заявок. В финале экспертное жюри выбрало 20 самых перспективных проектов. Они получили предложения от потенциальных партнеров и инвесторов», — рассказала Сергунина.

Помимо этого шесть команд договорились о сотрудничестве между собой, пять — нашли заказчиков, а ещё три — менторов, отметила вице-мэр.

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