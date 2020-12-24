Пекин, , 19:43 — REGNUM В ноябре нынешнего года в Китае продолжили расти прибыль и доходы государственных промышленных предприятий. Об этом 24 декабря сообщает Синьхуа, ссылаясь на опубликованные данные министерства финансов КНР.

Выяснилось, что после уплаты налогов совокупная чистая прибыль госпредприятий выросла более, чем на 47% в годовом выражении, а их доходы увеличились на 6%. Общий объем доходов на одиннадцать месяцев текущего года превысил 55,6 трлн юаней (около 8,5 трлн долларов). Отмечается, что темпы роста в ноябре превысили те, что наблюдались в среднем с января по октябрь.