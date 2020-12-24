Пекин, , 19:41 — REGNUM Самостоятельно разработанный Китаем региональный реактивный пассажирский самолет ARJ21 вступил в новую фазу выхода на рынок. Началась его полноценная коммерческая эксплуатация, связанная с ускоренными поставками авиалайнеров пассажирским компаниям авиаперевозчиков. Об этом 24 декабря сообщает Синьхуасо ссылкой на информацию, распространенную Управлением гражданской авиации КНР.

Ведомство сообщает, что к настоящему времени восьми заказчикам внутри страны уже передан 41 самолет, и масштабы эксплуатации нового лайнера данной модели продолжают расширяться. Управление сообщило, что намерено и дальше поддерживать разработчиков и строителей самолета в дальнейших модификациях этой модели.