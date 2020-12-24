Москва, , 19:29 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в ноябре выросли в среднем на 0,1% по сравнению с предыдущем месяцем, а в годовом выражении — на 2,4%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

За январь-ноябрь 2020 года потребительские цены на бензин выросли на 2,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1,9%.

При этом цены на бензин от производителей в ноябре снизились в среднем на 0,1%, а в годовом выражении — выросли на 1,9%. С начала года бензин у производителей подорожал на 10,1%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 5%.

В среднем по России потребительские цены на бензин в ноябре в 2,3 раза превышали цены производителей, что соответствует как показателю предыдущего месяца, так и показателю за ноябрь прошлого года.

Согласно данным Росстата, рост потребительских цен на бензин на 0,2% и более в течение месяца зафиксирован в 21 субъекте Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Ингушетии — на 0,8%. Снижение цен отмечено в 12 регионах, в том числе в Туве — на 1,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за месяц выросли в среднем на 0,1%.