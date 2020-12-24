Москва, , 19:18 — REGNUM Цена на литр бензина в России за неделю с 14 по 21 декабря в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 45,85 рубля, как и в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

АЗС Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Дизельное топливо при этом продолжило дорожать. За неделю средняя цена на него выросла ещё на шесть копеек и достигла 48,68 рубля.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 21 декабря средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 43,23 рубля, марки Аи-95 — 46,98 рубля, марки Аи-98 — 53,41 рубля.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в 11 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал Магадане — на 0,6%. Снижение цен отмечено в шести региональных центрах, наиболее существенное в Кызыле и Ханты-Мансийске — на 0,3%

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.

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