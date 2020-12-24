Москва, 24 декабря 2020, 19:18 — REGNUM Цена на литр бензина в России за неделю с 14 по 21 декабря в среднем не изменилась и сохранилась на уровне 45,85 рубля, как и в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Дизельное топливо при этом продолжило дорожать. За неделю средняя цена на него выросла ещё на шесть копеек и достигла 48,68 рубля.
Согласно данным Росстата, по состоянию на 21 декабря средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 составляла 43,23 рубля, марки Аи-95 — 46,98 рубля, марки Аи-98 — 53,41 рубля.
В течение недели рост цен на бензин наблюдался в 11 центрах субъектов Федерации. Наиболее значительно он подорожал Магадане — на 0,6%. Снижение цен отмечено в шести региональных центрах, наиболее существенное в Кызыле и Ханты-Мансийске — на 0,3%
В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.
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