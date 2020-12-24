Москва, , 19:07 — REGNUM В России относительно спокойно перенесли адаптацию к последствиям пандемии традиционные отрасли, например агропром, переработка и производство продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

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»Другие, например логистическая отрасль, столкнулись, с одной стороны, с падением оборотов, а с другой — с необходимостью отвечать на новые вызовы, связанные с закрытием границ, нарушением цепей поставок, расширением грузооборота последней мили (в логистике термин «последняя миля» означает заключительный этап доставки товара в, возможно, очень длинной логистической цепочке — прим. ИА REGNUM), — сказал Завьялов. — Нельзя сказать, что адаптация для всех была абсолютно беспроблемным процессом. Кризисы не бывают безболезненными, особенно когда добавляется фактор неопределенности, как это было во время весеннего локдауна».

Как пояснил экономист, даже если в компании переход в гибридный или цифровой формат или смена бизнес-модели прошли легко, наверняка были поставщики или клиенты, которые адаптировались медленнее и создавали определенные трудности для партнеров.

«Даже цифровой сектор, который вроде как считается основным выгодоприобретателем от эпидемии, в начале года испытывал определенные трудности, связанные со стремительным масштабированием и перестройкой бизнес-процессов под новые требования рынка», — сказал Завьялов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко рассказал, что в РФ часть предпринимателей смогли адаптироваться к последствиям пандемии и даже увеличить обороты.