Москва, , 19:06 — REGNUM «Созидательное разрушение», которое мело место в 2020 году, еще не закончилось, и поэтому 2021 год будет тяжелым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что большинство предпринимателей смогли адаптироваться к последствиям пандемии.

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"Новая экономическая нормальность заставила компании адаптироваться к реалиям, что и является причиной и целью экономического кризиса. Неэффективные бизнесы сменяют молодые и эффективные предприниматели, а крупные компании вынуждены существенно перестраивать свои бизнес-процессы под требования новой цифровой экономики. Это «созидательное разрушение» еще не закончилось, — сказал Ордов. — И 2021 год будет тяжелым еще и потому, что не все неэффективные бизнесы смирились со своей участью в силу финансовой поддержки либо использования накопленных ресурсов, поэтому нас ждет череда банкротств, возможный рост числа временно безработных, отмирание профессий и видов деятельности».

Как подчеркнул Ордов, компании цифровой экономики интегрируются практически во все сферы экономической деятельности и становятся главными бенефициарами ускорившейся цифровой трансформации.

«Но многие отрасли российской экономики ждут ясного сигнала от власти относительно государственных приоритетов и собственной востребованности», — добавил экономист.

Напомним, что результаты исследования, проведенного PwC и Deloitte, о котором сообщило РБК, показало, что большинство участников российского рынка адаптировалось к последствиям пандемии.