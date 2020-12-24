Москва, , 19:04 — REGNUM Правительство РФ может добиться снижения бедности, не повышая доходы, а используя «правильный» статистический подход к ее подсчету. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что уровень бедности в РФ к 2030 году должен снизиться в два раза.

«Власти могут добиться любого снижения уровня бедности не мытьем, так катаньем, то есть если не ростом доходов, то правильным статистическим подходом к расчету. Сейчас, например, меняется методика расчета прожиточного минимума, где продуктовая корзина уже перестает быть мерилом бедности. Мерилом бедности становится ваш сосед. Именно с этим среднестатистическим соседом вы будете сравнивать свои доходы, делая вывод о том, кто беднее», — пояснил Ордов.

По его словам, победить бедность с 3-процентным ростом ВВП на фоне периодической девальвации валюты не удастся. Нужны меры справедливого перераспределения общественного блага, создаваемого российской экономикой.

«Возможно, эти меры будут болезненны и непопулярны, но это единственный способ победить бедность, если мы действительно этого хотим, — сказал Ордов. — Возможно, стоит побеждать не бедность, а лишь выполнить социальные гарантии государства, то есть обеспечить право на жизнь для бедных людей не финансовыми показателями, а продуктовыми наборами, гарантирующими наличие калорий на своем месте. В процессе монетизации социальных льгот в РФ, возможно, слишком увлеклись денежным эквивалентом, а не реальными потребностями людей, попавших в трудную жизненную ситуацию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что власти РФ хорошо мотивированы на то, чтобы понизить уровень бедности в РФ к 2030 году на 9,6 млн человек.

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