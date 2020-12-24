Москва, , 19:02 — REGNUM Потенциал российской экономики велик и позволяет ей расти темпами более 3%, однако если сегодня считается, что 3% — это цель, которую РФ может и не достигнуть, значит, ситуация еще хуже, чем кажется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова о необходимости новых источников внутреннего роста экономики РФ и о том, что планируется достичь темпов роста экономики России не менее чем на 3% в год.

«Источники роста — не грибы, которые надо искать в диком лесу рыночной экономики, ожидая дождичка в четверг, а результат четкого выполнения спланированной и филигранно исполненной государственной экономической стратегии, — сказал Ордов. — Вполне возможно, что эту стратегию от нас пока скрывают, но хотелось бы большей вовлеченности специалистов в дискуссию и раскрытия основных показателей, которых по истечении трех-четырех лет нам требуется достичь. С убедительным доказательством наилучших способов их достижения».

Как пояснил Ордов, обновление модели российской экономики стало вынужденной, а не выношенной мерой адаптации к изменившимся мировым экономическим условиям.

«Интеграция в мировые цепочки стоимости как главный ответ на глобализацию мировой торговли и производства осложняется недоверием в мире и в России к действиям регуляторов. А бедность, как мы слышали, планируется сократить вдвое, но лишь в ближайшие 10 лет, — добавил экономист. — Ничего не слышно про разгосударствление российской экономики, а только в частном бизнесе есть реальный потенциал резкого роста экономики. «Регуляторная гильотина» стоит на своем лобном месте немым укором для властей и сдерживающим фактором для бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Сергей Демин заявил, что в России добыча полезных ископаемых больше не должна быть главной целью — вектор развития надо сместить в сторону глубокой переработки сырья.

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