Киев, , 19:00 — REGNUM Прибыль украинских банков в январе-ноябре 2020 года составила 43,365 млрд грн, сообщил сегодня, 24 декабря, национальный банк страны.

По информации регулятора, это на 26,5% меньше, чем годом ранее, когда прибыль за обозначенный период составила 59 млрд грн.

Нацбанк информирует, что доходы банков за январь-ноябрь 2020 года составили 229,497 млрд грн, расходы — 186,132 млрд грн.

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что с начала нынешнего года банки сформировали 25,084 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году — всего 8,592 млрд грн.

Рейтинг по прибыльности с большим отрывом возглавляет государственный «ПриватБанк», которыл ранее был национализирован у структур олигарха Игоря Коломойского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Нацбанке заявили, что течение последнего полугодия Индекс финансового стресса (ИФС) не демонстрировал волатильности и находился на низком уровне, а почти все показатели банковской системы Украины вернулись к значениям, которые наблюдались до начала пандемии COVID-19.