Нью-Йорк, США, , 17:51 — REGNUM Фондовый рынок США открылся в «зеленой зоне» 24 декабря, благодаря старту вакцинации от COVID-19 и надеждам на восстановление экономики.

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Индекс Dow Jones вырос на 26,09 пункта (0,09%), до 30 155,92 пункта, индекс S&P 500 вырос на 4,02 пункта (0,11%), до 3694,03 пункта, индекс Nasdaq вырос на 20,43 пункта (0,16%), до 12 791,54 пункта.

Негативное влияние на рынок оказывают споры вокруг принятого Конгрессом США законопроекта о бюджете и «коронавирусном» пакете помощи экономике, который теперь отказывается подписать президент США Дональд Трамп.

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