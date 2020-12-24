Лондон, , 17:41 — REGNUM Мировые цены на нефть снижаются 24 декабря, однако пока обе основные марки не сильно просели.

Нефтяная вышка lalabell68

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К настоящему моменту мартовские фьючерсы Brent подешевели на 24 цента (0,47%), до $51,00 за баррель. Февральские фьючерсы WTI подешевели на 26 центов (0,54%), до $47,86 за баррель.

На нефтяные котировки негативно действуют вводимые странами мира «коронавирусные» ограничения из-за второй волны пандемии и обнаружения нового штамма коронавируса в Британии.

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