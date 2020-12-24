Киев, , 17:24 — REGNUM На Украине комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы на производство тепла для 23 теплоэлектроцентралей и когенерационных установок.

Соответствующее решение принято на заседании органа сегодня, 24 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту документа, тариф повышен в разной степени для разных теплоэлектроцентралей — подорожание составило от 5,5% до 49,7%.

Отмечается, что основными факторами, оказавшими существенное влияние на изменение тарифов на производство тепловой энергии в 2021 году, являются: существенное снижение объемов производства тепловой энергии; рост среднемесячной заработной платы штатных работников; рост цен на топливно-энергетические ресурсы; а также рост расходов на услуги распределения природного газа.

Соответственно, следующим шагом будет повышение стоимости тепла непосредственно для населения Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября в правительстве Украины анонсировали уже «в ближайшее время» рост тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. В украинском минэнерго уточнили, что такое решение принимается, чтобы за счет населения «стабилизировать разбалансированный рынок электрической энергии».

Напомним, что в 2014 года большинство тарифов на услуги ЖКХ на Украине увеличились в 6−10 раз.