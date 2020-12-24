Орел, , 17:23 — REGNUM Бюджет Орла на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов принят единогласно на заседании горсовета 24 декабря, об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Согласно одобренному документу, в 2021 году общий объём доходов бюджета Орла ожидается в объёме 5,1 млрд рублей, объём расходов составит 6,2 млрд. Таким образом, дефицит бюджета областного центра на 2021 год запланирован в сумме 1,1 млрд рублей — это или 42,4% общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года планируется в сумме 2 млрд 570 тыс. 000,6 тыс. рублей.

В 2022 и в 2023 году объем доходов прогнозируется ниже, чем на 2021 год — в 4,9 млрд рублей, расходы также сократятся до 4,9 млрд. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года ожидается в сумме 2 млрд 486 млн 000,6 тыс. рублей, таким же он останется на 1 января 2024 года.

«Проект бюджета изначально не содержал средств на ряд социальных обязательств, на погашение кредиторской задолженности, части расходов на образование. Благодаря совместной работе на согласительной комиссии все эти расходы нашли свое отражение в бюджете города. Свою позицию по этому вопросу озвучила и прокуратура», — уточнил на заседании заместитель председателя горсовета, руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Владимир Негин.

На заседании отмечалось, что расходы бюджета города ежегодно растут, а вот источников доходов больше не становится. В связи с чем в очередной раз был поднят вопрос об увеличении доли города в получении доходов от НДФЛ.

«Нам необходима поддержка областного правительства. Депутатский корпус неоднократно обращался с просьбой о перераспределении регулирующих налогов, точнее НДФЛ. В настоящее время мы ограничены налоговым законодательством, нам четко определены доходные источники, которыми мы можем пользоваться. Когда у нас была возможность реализации имущества, мы его реализовывали в полном объеме и формировали бюджет. Повторюсь, муниципалитету не хватает доходных источников. Принять решение по доходным источникам в части перераспределения может глава региона и областное правительство», — добавил Негин.