Москва, , 16:50 — REGNUM В России добыча полезных ископаемых больше не должна быть главной целью — вектор развития надо сместить в сторону глубокой переработки сырья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил зампред «Партии Роста» Сергей Демин. Так он прокомментировал высказывание первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова о необходимости обновить экономику страны и найти внутренние источники роста.

«Радует, что в правительстве все чаще звучат высказывания о необходимости реального роста, смены экономической модели, — сказал Демин. — Я согласен с Белоусовым, когда он говорит об инвестициях, малом и среднем предпринимательстве, несырьевом экспорте и производительности труда. Однако мало сказать предпринимателям: создайте высокотехнологичное производство и платите персоналу высокую зарплату. Им следует снизить налоговую и административную нагрузку, обеспечить доступ к оборотным средствам».

Прежде всего, как полагает эксперт, нужно обратить внимание на состояние предприятий перерабатывающей отрасли и понять, какая помощь нужна им: обновление основных фондов, переподготовка персонала и т. д.

«Не следует упускать из внимания отрасли-локомотивы: оборонную, нефтегазовую, металлургическую — в них основа. При этом добыча полезных ископаемых и прочих возобновляемых ресурсов для нас не должна больше быть главной целью. Вектор следует сместить в сторону глубокой переработки сырья», — подчеркнул Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, те трудности, с которыми может столкнуться правительство РФ, решив обновить экономическую модель государства, прежде всего носят внешнеполитический характер.

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