Москва, , 16:48 — REGNUM Российские банки по-прежнему не готовы кредитовать предприятия, пострадавшие в пандемию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал итоги опросов, которые говорят об адаптации российского бизнеса к последствиям пандемии.

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«Банки не готовы кредитовать предприятия, пострадавшие в пандемию. Опросы среди предпринимателей, которые проводило наше отделение в Мурманской области, показывают, что 75% предприятий нуждаются в кредитах, но не смогли их получить и рассчитывают на то, что банки смягчат условия после окончания действия ограничительных мер. При этом треть предпринимателей намерена закрыться, если не получат кредиты. Поэтому утверждение об адаптации участников российского рынка к новым реалиям неверно», — сказал Пальченко.

Как пояснил эксперт, предприниматели ждут налоговых послаблений и если не адресной помощи, то льготных программ кредитования.

Напомним, что согласно результатам исследований, проведенных Deloitte и PwC, о которых сообщило РБК, российский бизнес адаптировался к последствиям пандемии.

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