Салехард, , 16:47 — REGNUM Тюменская область занимает первое место в Уральском федеральном по количеству эскроу-счетов в долевом строительстве на 1 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения Уральского главного управления Центрального банка Росси.

Количество эскроу-счетов в Тюменской области на 1 ноября 2020 года составляет 12,8 тысяч, остатки средств на счетах превысили 33 млрд рублей. В регионе банки заключили 84 договора с застройщиками. Сумма кредитных линий превысила 52 млрд рублей. При этом с «раскрытых» счетов (счетов, средства на которых стали доступны застройщикам после завершения строительства объектов — при. ИА REGNUM) перечислено застройщикам почти 2 млрд рублей.

В Югре открыто 2,4 тыс. эскроу-счетов с остатками на сумму 8,2 млрд рублей. Банки заключили в регионе с застройщиками 35 кредитных договоров на сумму свыше 19 млрд рублей. С «раскрытых» счетов перечислено более 1 млрд рублей.

На Ямале насчитывается 649 эскроу-счетов, остаток на которых составляет 1,9 млрд рублей. В округе заключено четыре кредитных договора между банками и застройщиками на сумму 2 млрд рублей. Застройщикам перечислено 38 млн рублей.