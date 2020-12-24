Москва, , 16:38 — REGNUM Объём международных резервов по состоянию на 18 декабря составил $593,6 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 11 декабря международные резервы страны составляли $587,1 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $6,5 млрд, или на 1,1%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под воздействием положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото».

Напомним, согласно данным ЦБ, на начало декабря в общей структуре резервов иностранная валюта составляла $436,88 млрд, специальные права заимствования — $6,95 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,17 млрд, монетарное золото — $133,67 млрд.