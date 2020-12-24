Москва, , 16:31 — REGNUM В РФ часть предпринимателей смогли адаптироваться к последствиям пандемии и даже увеличить обороты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона» Николай Пальченко. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что большинство участников российского рынка смогли адаптироваться к новым условиям, созданным в результате пандемии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

«Утверждение о том, что большинство участников рынка адаптировались к последствиям пандемии, можно считать верным, если учесть, что малый и средний бизнес занимает в экономике России только 20% ВВП — в два-три раза ниже, чем в развитых странах, — сказал Пальченко. — Именно малый бизнес пострадал больше других, и именно у него были самые большие трудности с получением господдержки. И он до сих пор не пришел в себя».

При этом, как объяснил эксперт, были и такие предприятия, которые смогли адаптироваться и даже увеличить обороты.

«Но в основном это касается видов деятельности, где не предполагается личного контакта между продавцами и потребителями товаров и услуг — всевозможных онлайн-сервисов, IT-сферы и т. д. Там же, где контакт есть, дела идут очень плохо, — сказал Пальченко. — Кинотеатры, общепит, сфера развлечений, торговля в ТЦ — им сейчас приходится хуже всех, и многие уже закрыли свои предприятия. Реальный сектор, связанный с производством, пострадал меньше, но падение доходов населения и соответственно спроса ударило и по нему».

Напомним, что ранее РБК со ссылкой на исследования, проведенные Deloitte и PwC, сообщило об адаптации российского бизнеса к последствиям пандемии коронавируса.

Читайте развитие сюжета: В Мурманской области 75% предприятий не могут получить кредиты – опрос