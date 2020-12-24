Киев, 24 декабря 2020, 16:06 — REGNUM Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сообщила о падении пассажиропотока в 2020 году на 72% в сравнении с аналогичным показателем за 2019 год. Об этом стало известно 23 декабря из сообщения, опубликованного пресс-службой МАУ.
Основной причиной такого падения стала пандемия коронавируса и ограничения, которые последовали вслед за ней.
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет ограничивать поездки и, в частности, авиаперелёты, на время новогодних праздников.
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