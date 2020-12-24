Киев, , 16:06 — REGNUM Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сообщила о падении пассажиропотока в 2020 году на 72% в сравнении с аналогичным показателем за 2019 год. Об этом стало известно 23 декабря из сообщения, опубликованного пресс-службой МАУ.

«Процент транзитных пассажиров составил 43% от общего объёма перевозок (486 тыс. пассажиров, на 86% меньше)», — рассказали в пресс-службе.

Основной причиной такого падения стала пандемия коронавируса и ограничения, которые последовали вслед за ней.

«Вследствие пандемии COVID-19 и решений правительства о запрете авиационного сообщения авиакомпания вынуждена была отменить тысячи рейсов и, как следствие, авиакомпания получила тысячи обращений о возврате средств», — рассказали в МАУ.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет ограничивать поездки и, в частности, авиаперелёты, на время новогодних праздников.

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