Москва, 24 декабря 2020, 16:00 — REGNUM Рынок нефти сегодня, 24 декабря с утра попытался продолжить вчерашний рост, но неудачно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтяная вышка
Нефтяная вышка
lalabell68
«К вечеру цена на нефть Brentупала упала на 0,47%, до $50,84 за баррель, а цена WTI понизилась на 0,54%, до $47,78 за баррель.
Возобновившаяся жёсткая риторика Госдепа США в адрес Ирана и оптимистичные заявления министерства нефти ОАЭ о том, что в Эмиратах ожидают в 2021 году восстановления спроса на нефть и присоединения всё большего числа стран-экспортёров нефти к ОПЕК+, оказалась нивелирована статистикой по снижению коммерческих запасов нефти в США.
За неделю запасы оказались намного ниже ожиданий — всего на 562 тыс. баррелей.
Цене Brent 23 декабря не удалось пробить вниз уровень в $49,20 за баррель, что является положительной тенденцией.
Скорее всего, в ближайшие дни нефтяной рынок продолжит «раскачиваться на качелях». По цене Brent на сегодня ожидается $50−51,30 за баррель», — считает эксперт.

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