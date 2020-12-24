Москва, , 16:00 — REGNUM Рынок нефти сегодня, 24 декабря с утра попытался продолжить вчерашний рост, но неудачно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефтяная вышка lalabell68

«К вечеру цена на нефть Brentупала упала на 0,47%, до $50,84 за баррель, а цена WTI понизилась на 0,54%, до $47,78 за баррель.

Возобновившаяся жёсткая риторика Госдепа США в адрес Ирана и оптимистичные заявления министерства нефти ОАЭ о том, что в Эмиратах ожидают в 2021 году восстановления спроса на нефть и присоединения всё большего числа стран-экспортёров нефти к ОПЕК+, оказалась нивелирована статистикой по снижению коммерческих запасов нефти в США.

За неделю запасы оказались намного ниже ожиданий — всего на 562 тыс. баррелей.

Цене Brent 23 декабря не удалось пробить вниз уровень в $49,20 за баррель, что является положительной тенденцией.

Скорее всего, в ближайшие дни нефтяной рынок продолжит «раскачиваться на качелях». По цене Brent на сегодня ожидается $50−51,30 за баррель», — считает эксперт.

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