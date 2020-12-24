Москва, , 15:58 — REGNUM Те трудности, с которыми может столкнуться правительство РФ, решив обновить экономическую модель государства, прежде всего носят внешнеполитический характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

«Санкционные войны могут значительно ухудшить инвестиционный климат в стране, — сказал Ковригин. — А России надо занять своё место на мировом рынке. И здесь следует обратить внимание на то, что надо не гнаться за другими странами и создавать свои «айфоны», планшеты, а искать своё. Может быть, это будут энергосберегающие, «зелёные» технологии, а может, новые технологии искусственного интеллекта. Это то, что пока еще на мировом рынке не занято. Гнаться за лидерами в своих отраслях означает в итоге их никогда не догнать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что властям РФ пора задуматься о снижении косвенных налогов и прежде всего НДС.

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