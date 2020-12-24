Томск, , 15:57 — REGNUM В Томской области 24 декабря на сессии Законодательной думы депутаты приняли бюджет региона на 2021−2023 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном парламента.

Ко второму чтению доходная часть облбюджета за счёт федеральных средств выросла на 17,5 млрд рублей. Общий объём доходов на 2021 год составит 82,5 млрд рублей. Расходы увеличены до 88,2 млрд.

Согласно заключению председателя Контрольно-счётной палаты Томской области Алексея Пронькина, специалисты рекомендуют обратить внимание на вопросы по госпрограммам и капитальному строительству. Однако в целом представленный проект бюджета «отвечает требованиям законодательства, и ничего не препятствует его принятию».

Большинством голосов трёхлетний областной бюджет был принят.

В то же время губернатор Томской области Сергей Жвачкин подчеркнул, что включить в бюджет необходимые для развития области расходы удалось лишь за счёт роста госдолга.

Отметим, по данным Минфина РФ, по состоянию на 1 декабря 2020 года госдолг Томской области составлял 42,273 млрд рублей, по состоянию на 1 ноября — 42,308 млрд.

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