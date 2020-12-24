Чебоксары, , 15:47 — REGNUM В Чувашии не планируют «замораживать» тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за «серьёзной изношенности» сетей. Тарифы в республике будут устанавливать «на долгий срок», но при этом проводя «глобальную реконструкцию всех сетей». Об этом на пресс-конференции заявил сегодня, 24 декабря, глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о сдерживании цен на тарифы и вероятности «заморозки».

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Руководитель республики отмечает, что тарифы в Чувашии вырастут во втором полугодии 2021 года «в среднем на 3,4%». Он выступил против «заморозки» тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пояснив, что коммунальные сети в республике «изношены очень и очень серьёзно», поэтому если не вкладываться в их модернизацию и замену, то через 1−2 года «мы получим взрыв».

«Лучше сейчас в рамках возможных посильных увеличений будем на долгий срок устанавливать тарифы, но при этом проведём глобальную реконструкцию всех сетей и обеспечим надёжность их функционирования. Такую работу мы же запустим в следующем году по городам Чебоксары и Новочебоксарск. Эту работу мы начинаем с компании «Т Плюс». И в рамках этой работы буквально за первые три года инвестиции в сети теплоснабжения Чебоксар и Новочебоксарска составят более 18 млрд рублей, то есть будет реконструирован каждый километр, который доходит до людей, закрыта часть котельных, которые на сегодняшний день просто не нужны. Таким образом создастся устойчивая экономичная, эффективная, работающая система теплоснабжения. Сами мы это не способны сделать, мы честно признаёмся», — сказал Олег Николаев.

По его словам, в 2021 году планируется «реализовать масштабную программу реконструкции» тепловых сетей в Шумерле и Алатыре. В планах «на дальнейшие годы» — Марпосад и Козловка.

Глава республики также подчеркнул, что сейчас идёт работа над формированием «чёткой программы инвестиций, модернизации всех систем снабжения», чтобы были «понятные тарифы на долгий период».

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