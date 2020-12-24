Чебоксары, 24 декабря 2020, 15:47 — REGNUM В Чувашии не планируют «замораживать» тарифы на жилищно-коммунальные услуги из-за «серьёзной изношенности» сетей. Тарифы в республике будут устанавливать «на долгий срок», но при этом проводя «глобальную реконструкцию всех сетей». Об этом на пресс-конференции заявил сегодня, 24 декабря, глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о сдерживании цен на тарифы и вероятности «заморозки».
Руководитель республики отмечает, что тарифы в Чувашии вырастут во втором полугодии 2021 года «в среднем на 3,4%». Он выступил против «заморозки» тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пояснив, что коммунальные сети в республике «изношены очень и очень серьёзно», поэтому если не вкладываться в их модернизацию и замену, то через 1−2 года «мы получим взрыв».
По его словам, в 2021 году планируется «реализовать масштабную программу реконструкции» тепловых сетей в Шумерле и Алатыре. В планах «на дальнейшие годы» — Марпосад и Козловка.
Глава республики также подчеркнул, что сейчас идёт работа над формированием «чёткой программы инвестиций, модернизации всех систем снабжения», чтобы были «понятные тарифы на долгий период».
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