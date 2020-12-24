Киев, , 15:31 — REGNUM Приватизация государственного имущества в 2020 году принесла в государственный бюджет Украины 2,5 млрд гривен, сообщила 24 декабря пресс-служба украинского фонда государственного имущества.

Это существенно меньше, чем было запланировано изначально, но зато почти в пять раз больше, чем в прошлом году (в 2019 г. доходы от приватизации составили 547 млн гривен), и в 10 раз больше, чем два года назад, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно сообщению пресс-службы, всего в течение этого года фонд госимущества продал 1884 объектов, в том числе 13 активов спиртовой отрасли.

Отмечается, что до конца года еще остается несколько рабочих дней и ФГИ планирует улучшить показатели по продаже государственного имущества.

ИА REGNUM напоминает, что накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует в следующем году получить от т.н. «большой приватизации» сумму порядка 12 млрд гривен. Также глава правительства сообщил, какие именно предприятия Украина намерена продать в следующем году.

В марте приватизация крупных предприятий была официально остановлена до «стабилизации ситуации на финансовых рынках», и Украина продавала исключительно небольшие объекты.