Москва, , 15:33 — REGNUM Возможность удаленной работы стала вторым по значимости критерием, на который обращают внимания соискатели вакансий. Об этом 24 декабря рассказал управляющий директор по работе с персоналом одного из российских банков Владимир Химаныч на онлайн-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, об этом говорят результаты проведенного исследования. Выборка из двух тысяч клиентов банка показала, что для соискателей на первом месте по значимости стоит размер и своевременность оплаты труда. Однако на втором месте в период пандемии вышел аспект, который ранее встречался в единичных случаях. Речь идет о возможности удалённой работы или гибкого графика.

«Я хотел бы обратить внимание на одну вещь. Появляются новые вещи, связанные с удалёнкой, которых не было раньше. Кандидаты если и называли возможность гибкого графика, то это были единичные случаи. Но сейчас мы видим, что все респонденты называют возможность гибкого графика и удалённой работы как второй по значимости критерий после качества оплаты труда. Это фактор, которой вырос наиболее быстро. Почти 60% говорят о том, что для них это важно», — сказал Химаныч.

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